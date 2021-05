Young Thug donne son top 5 des meilleurs rappeurs encore vivants

De passage dans un podcast avec le YSL, Thugger a révélé la liste des meilleurs rappeurs américains.

The Game, Drake, Eminem, Snoop Dogg ou encore Justin Bieber, tous ont déjà la liste de leurs rappeurs américains préférés . C'est désormais au tout de Young Thug de dévoiler la sienne .

Lors de son apparition dans le podcast Million Dollaz Worth of Game de Gille Da Kid et Wallo, le rappeur qui vient tout juste de sortir Slim Language 2 a nommé ses cinq plus grands rappeurs vivants . En premier, il place son propre groupe Young Stoner Life, qui l'a accompagné dans le studio pour l'interview . "Nous sommes vraiment un groupe a - t - il expliqué . Donc je dois dire YSL en un ." Il a ensuite cité Lil Baby en deuxième puis Lil Uzi Vert et Drake . Il a longtemps hésité lorsqu'il s'est agi de choisir la cinquième place . Évoquant les noms de Future et 21 Savage, il se fixe finalement sur Kanye West .

Thug explique que sa liste est basée sur l'influence de l'artiste et sur ses textes . "Si on devait parler strictement de paroles, je mettrai plutôt Kendrick Lamar, J . Cole, Bas . . . Là, je parlais de l'ensemble", a - t - il ajouté .

Regarder Thugger donner son classement à partir de 16'30 :

