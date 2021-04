Young Thug dévoile son nouvel projet "Slim Language" 2 avec des feats incroyables

Young Thug est de retour avec la suite de "Slime Language".

par Team Mouv'

Pas envie de faire de la promotion pendant des mois, Young Thug a préféré annoncer son nouvel album ou plutôt sa nouvelle compilation, comme ça, seulement quelques jours avant sa sortie pour régaler ses fans . Ce vendredi 16 avril, la suite de Slim Language est là, pour le bien de nos oreilles .

Un projet All - Star

Plutôt discret depuis l'arrivée du Covid un peu partout dans le monde, Thugger n'a pour autant pas chômé et charbonné sur le volume 2 de l'excellent Slim Language . Presque 3 ans après l'épisode 1, le rappeur d'Atlanta est donc fier de dévoiler ce projet aux côtés de Young Stoner Life et Gunna, avec une liste d'invités à rendre jaloux n'importe quel rappeur : Travis Scott, Drake, Lil Baby, Lil Uzi Vert, Big Sean, Future, Skepta, Kid Cudi. . . et la liste est encore bien longue . Bref, vous l'aurez compris, Slime Language est une sorte de compilation du turfu où le jeune voyou s'amuse avec ses potes sur 23 titres et c'est parfait pour s'ambiancer avant le week - end .

Bonne écoute :

C'est toujours un plaisir de retrouver Young Thug sur un projet comme ça, car son dernier album So Much Fun remonte quand même à août 2019 . . . Forcément, l'attente commençait à peser chez les fans de Thugger .