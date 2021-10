Young Thug détruit une Rolls Royce pour fêter son nouvel album

Young Thug, Gunna et Metro Boomin fracassent une Rolls Royce à 3 jour de la sortie de son prochain album "P*NK".

Young Thug et Gunna ont détruit une Rolls Royce pour promouvoir le prochain album studio du premier, P * NK, qui sort ce vendredi 15 octobre .

Young thug en mode démolisseur

Tard dans la nuit du mardi 12 octobre, les deux rappeurs ont été filmés en train de donner des coups de batte sur le véhicule de luxe . Metro Boomin a également été vu en train de fracasser la voiture, sur laquelle figurait le mot "Punk" en peinture rose . Ce spectacle est le dernier coup d'éclat de la campagne de promotion de P * NK de Young Thug qui continuera ce week - end . En effet Thugger doit interpréter des morceaux de l'album dans l'émission "Saturday Night Live" .

Alors que les vidéos de la démolition de la Rolls Royce de Thug et Gunna faisaient le tour de Twitter ce mercredi 13 octobre, certains fans ont comparé la cascade au clip Otis de Kanye West et Jay Z, dans lequel le duo démonte une Maybach 57 . Une chose est sure, si cet évènement est une réussite en terme de buzz, il n'en reste pas moins une action assez débile de la part des artistes . . .

Young Thug a annoncé la sortie de P * NK depuis la sortie de son album de 2019, So Much Fun. "Cet album Punk que je vais bientôt sortir sera probablement le meilleur album parce que je vais me livrer à vous . . . vous donner des situations de ma vie", a déclaré Thugger à Rolling Stone l'année dernière . S'adressant à The Fader, Thug a également expliqué que P * NK était basé sur des situations de la "vraie vie" et a été inspiré par 2Pac.

Rendez vous ce vendredi 15 octobre pour apprécier le nouveau projet de l'artiste .