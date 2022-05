Young Thug dérape : "Si vous êtes fauchés, ne faites pas d'enfants"

Une remarque qui choque : Young Thug conseille aux pauvres de ne pas faire d'enfant.

par Team Mouv'

Young Thug, papa de six enfants de quatre mères différentes, ne se gène pas quand il s'agit de donner des conseils de parentalité... pour le meilleur ou pour le pire.

Cela fait un moment que le rappeur d'Atlanta donne a tout va son opinion sur le fait d'être parent, mais Young Thug vient de franchir un nouveau pas dans ses propos, au dam d'une partie de ses internautes qui n'approuve pas se propos. Pendant une séance studio le 28 avril, le rappeur de Punk a en effet tenu un discours choc sur le sujet.

L'eugénisme facile

"Dieu a besoin d'avoir des règles", a ainsi lancé Thugger en regardant la caméra. "On a besoin de nouvelles règles et d'un nouveau serment", avant d'ajouter comme s'il avait connu une épiphanie : "Si t'es pauvre à mort, si t'es un putain de pauvre, tu ne devrais pas pouvoir éjaculer.**". Il justifie ainsi ses paroles : *"Tu amènes des enfants pauvres dans ce monde. Tu crées des putains de voleurs, de tueurs parce que tu erres sans carrière et sans rien"*.**

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bim, ça c'est dit. Pour ceux qui n'en ont pas eu assez, le rappeur en rajoute même une couche : "Quand t'es rien du tout, que tu bosses nulle part, que t'as pas de futur... tu dois t'ajuster à ce que les gens feraient pour toi", et de faire une comparaison quelque peu déplacée : "Ces cons sont pauvres à mort et veulent un Birkin. Où est-ce que tu vas le mettre?".

Des propos qualifiés d'eugénistes et qui ont hautement fait réagir les témoins de la scène, qui considèrent les paroles du rappeur comme une insulte aux personnes les plus pauvres.