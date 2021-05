Young Thug avait parié 5000 dollars que 6ix9ine allait balancer

Young Thug avait vu juste sur le comportement de 6ix9ine.

par Team Mouv'

De plus en plus détesté par de nombreux auditeurs mais aussi des rappeurs américains, suite à ses frasques en tout genre et après avoir pas mal balancé en prison pour être libéré plus tôt, 6ix9ine était au cœur des paris de Young Thug et un autre rappeur .

Les paris sur 6ix9ine

En effet, on apprend que le rappeur d'Atlanta a parié beaucoup d'argent face à un autre rappeur, dont il n'a pas cité le nom : 5000 dollars sur le fait qu'il allait forcément faire la pookie à un moment ou un autre. Thugger avait vu juste et a empoché donc une belle somme d'argent Mais il ne s'est pas arrêté là, comme il l'a expliqué durant le podcast Million Dollaz Worth of Game, puisqu'il a également parié sur le fait que 6ix9ine aurait des problèmes dans la rue . . . là, il a perdu 5000 dollars ( pour l'instant ) .

Toujours vif pour répondre quand on parle de lui, Tekashi a simplement posté une photo du jeune voyou avec du rouge à lèvres .

