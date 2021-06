Young Thug : “après avoir écouté DMX, j’ai commencé à voir des chiens”

Comme d'habitude, Young Thug a fait des déclaration légèrement... WTF ?!

par Team Mouv'

Invité dans une émission de radio aux Etats - Unis, le rappeur Young Thug s'est lancé dans des commentaire plutôt déroutants . Au moment de parler de son amour pour la musique du légendaire et regretté DMX aka The DOG, Thug s'est lancé dans une tirage incompréhensible : " Quand j'ai fini par écouter du DMX, j'ai commencé à voir des chiens" conclut le rappeur face à un présentateur un peu perdu .

On comprend rien du tout

Comme souvent avec Young Thug, le rappeur est le seul à comprendre ce qu'il raconte . "Tu sais quand tu achète une Jeep, tu te mets à repérer toutes les autres Jeep ! Tu ne reconnais pas les voitures avant d'en acheter " explique le rappeur : "C'est comme quand j'ai fini par écouter du DMX, j'ai commencé à voir des chiens !" . . . rien à voir mais ok frérot !

Young Thug, ce beau parleur !

Récemment, Young Thug s'était attiré les foudres le public francophone en insinuant que les ghettos français étaient ridicules comparé à la street américaine . Ce grand habitué des folies avait prédit que 6ix9ine allait balancer ses anciens collègues . Et comme il aime bien parler, Thugger vient également de dévoiler son TOP 5 des meilleurs rappeurs US ! Côté musical, il de dévoiler le projet Slime Language 2 en avril 2021, en collaboration avec YS Records et Gunna .