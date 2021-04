Young Thug annonce la sortie imminente de son nouvel album

Thugger dévoile la cover et la date de sortie du nouveau "Slime Language".

par Team Mouv'

Un an et demi après son dernier projet solo, Young Thug revient enfin ! C’est sur son compte Instagram que le rappeur d’Atlanta a annoncé la nouvelle . Dans un post publié le 12 avril, il dévoile la cover de Slime Language 2 et annonce même que l’album sera disponible le 16 avril.

On ne connait pas encore la tracklist mais on peut imaginer du très lourd . Thugger a en effet invité une quinzaine d’artistes de son label Young Stoner Life Records sur la pochette, on espère que plusieurs d’entre eux ont collaboré sur certains morceaux, comme c’était déjà le cas lors du premier Slime Language sorti en 2018 . À l’époque Young Thug avait aussi fait venir Gunna , Lil Baby, Lil Uzi Vert, le chanteur de R & B Jacquees et Duke . On espère un casting tout aussi prestigieux pour ce nouvel opus .

Pour patienter durant les trois jours qui nous séparent de la sortie de Slime Language 2, vous pouvez toujours découvrir ou redécouvrir le dernier single de Young Thug That Go ! en feat avec Meek Mill qu’on pourrait retrouver sur l’album .

