Young Thug a menacé Kanye West de ne plus lui parler, si il n’était pas sur "Donda"

Young Thug a failli ne pas être sur "Donda" et a prévenu Kanye West de ne plus lui parler si ça se produisait.

Avant la sortie de son prochain album P * NK, prévue ce vendredi 15 octobre, Young Thug s'est entretenu avec Complex pour parler de plein de sujets : de Lil Baby au président des États - Unis .

"Bro, si je ne suis pas sur l'album, ne me parle plus jamais"

L'une des remarques les plus intéressantes de Thugger a été faite autour du thème de Kanye West et de la collaboration du duo sur Remote Control de Donda. Lorsqu'on lui a demandé si Ye avait essayé de l'orienter vers le gospel, comme il l'a fait avec certains artistes qui ont travaillé sur l'album, Jeffrey a précisé qu'il ferait toujours ce qu'il veut sans qu'on lui donne de direction." Vous ne pouvez pas m'instruire . . . Vous ne pouvez pas me donner des instructions, et je le dis humblement . Je comprends la musique . Je comprends la vie . Je comprends tout__", a déclaré le rappeur de Slime Season. "Je comprends le fonctionnement de l'univers, donc tu n'as pas besoin de me parler de certains trucs . Je me sens comme Kanye West et Jay - Z, comme Quincy Jones et James Brown, et si Michael Jackson et Prince étaient là . . . Ils comprendraient ça de moi . Ils me feraient confiance . "

D'après les rumeurs, Young Thug aurait pu être coupé du titre Remote Control__ . Le rappeur est revenu sur cette rumeur et son lien avec Kanye . "Ce que les gens ne savent pas de Kanye West, c'est que c'est un vrai thug . C'est un milliardaire et tout ça, c'est cool, mais dans la vraie vie, il pourrait survivre dans les tranchées . S'il va dans les tranchées, dans la jungle, il pourrait survivre . C'est un vrai fou", a - t - il dit à propos du rappeur de Chicago de 44 ans . Malgré les louanges de West, Thug a fait savoir à Yeezy ce qui se passerait s'il était coupé de Donda : "J'ai juste appelé Kanye et lui ai dit, 'Bro, si je ne suis pas sur l'album, ne me parle plus jamais'" . Une menace à laquelle Ye a apparemment cédé puisque Young Thug est présent sur le morceau . Une très bonne nouvelle au vu de la qualité de ce morceau .

