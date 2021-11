Young Dolph, tué par balle à l'âge de 36 ans

Young Dolph a été abattu à l'âge de 36 ans à Memphis.

par Team Mouv'

Young Dolph a été tué alors qu'il achetait des cookies pour sa mère. Pour l'instant, la police de Memphis dit n'avoir aucune information sur le suspect .

R . I . P

Young Dolph, star du rap indépendant et cousin du défunt artiste Juice WRLD, a été tué par balles mercredi dans sa ville natale de Memphis . Le rappeur, de son vrai nom Adolph Robert Thornton Jr, achetait des biscuits chez Makeda's Butter Cookies vers 13 heures mercredi quand un homme armé est arrivé en voiture et a tiré à travers la fenêtre. "La mort tragique par balle du rappeur Young Dolph est un nouveau rappel de la douleur qu'amène la violence", a tweeté le maire de Memphis, Jim Strickland .

Le rappeur de Chicago a commencé à freestyler avec ses amis à l'adolescence, et a ensuite sorti des mixtapes en 2008 . Plus tard, en 2016, il dévoile son premier album studio King of Memphis. Avec le temps, l'auteur de Major s'est construit une réputation de rappeur confiant et avide de succès qui l'a fait devenir l'une des figures phares de la trap US .

Plus tôt dans l'année, Young Dolph a failli être tué, après qu'une dispute avec trois hommes dans le quartier touristique d'Hollywood Boulevard ait dégénéré . L'un d'entre eux a tiré sur Young Dolph à trois reprises, le laissant dans un état critique . "J'ai été ciblé depuis que j'ai 17, 18, 19 ans", avait il déclaré au Guardian . Malheureusement, ce mercredi 17 novembre, l'artiste de 36 ans n'aura eu la même chance et laisse derrière lui ses 2 enfants .