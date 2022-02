YNW Melly : pourquoi il risque la peine de mort

YNW Melly bientôt condamné à la peine maximale ?

par Team Mouv'

Dans l'affaire du double homicide de YNW Melly, les procureurs ont demandé des photos des tatouages du rappeur pour prouver son appartenance à un gang et ainsi pouvoir demander la peine de mort.

Peine maximale ?

Selon des documents judiciaires (analysés par Complex) datés du mardi 8 février, l'État de Floride fait pression pour que le juge Andrew Siegel, qui préside l'affaire YNW Melly en lien avec les meurtres du 26 octobre 2018 de ses deux associés, YNW Juvy et YNW Sakchaser, ordonne que des photos soient prises de Melly pour "documenter les tatouages affiliés à un gang" sur son corps.

Le document note que les photos du rappeur américain ne seraient pas destinées à une reconstitution, mais ajoute que "cela est pertinent car l'État a précédemment identifié l'aggravant pour demander la peine de mort, à savoir que le crime a été commis par un membre de gang criminel tel qu'identifié dans la loi 874.03 de Floride."

Sur la base de documents d'avril 2019, les procureurs ont déposé une motion demandant la peine de mort pour YNW Melly, offrant les éléments suivants comme raisons pour lesquelles la motion devrait être accordée, sans doute raisonnable : "le crime capital a été commis pour un gain pécuniaire, le crime capital était particulièrement odieux, atroce ou cruel, le crime capital était un homicide et a été commis de manière froide, calculée et préméditée sans aucune prétention de justification morale ou légale" et enfin, ce qui est l'argument du procureur, "le crime capital a été commis par un membre de gang criminel."