YG surprend sa fille en train de dessiner sur sa Lamborghini

Un nouvel aléa de la vie de papa auquel YG n'était pas préparé...

par Team Mouv'

Être parent et voir ses enfants grandir est certainement la plus belle des récompenses, mais réserve tous les jours des nouvelles "surprises", plus ou moins bonnes, plus ou moins graves . .

Imagine - toi, un beau matin, tranquille en famille, une bonne journée qui commence et là tu passe devant ton garage et qui tu découvres ? Ta fille avec ses petits crocs et son crayon violet en train de vandaliser ta ( nouvelle ) caisse, blanche en plus ! Une nouvelle story qui vient d'arriver à YG, qui n'a hésitez à partager ce moment unique de "street art" avec ses fans . . .

Capture écran de la story Instagram de YG

Ma fille m'a foutu en l'air . Comment elle manque de respect à la Lamborghini comme ça . . .

YG aurait pu légèrement s'énervé mais non, le rappeur de Compton a fait preuve de pédagogie avec sa fille Harmony et a décider de lui faire nettoyer son petit autographe violet . . .

L'heure suivante, on découvre Harmony en train en train de réparer ses erreurs et nettoyer activement à l'aide d'une lingette, ce qui doit être certainement pas l'un de ses premier exploits . . .

capture écran de la story instagram de YG

Mort de rire et trop fan de sa fille, YG commente cette petite vidéo d'un petit commentaire avec tout pleins d'emojis . . .

On peut dire que cette Lamborghini Aventura porte bien son nom !