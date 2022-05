XXXTentacion : un nouvel album posthume en approche

Un nouvel album d'XXXTentacion a été annoncé sur son Insta. La date de sortie est encore secrète mais un premier son sort vendredi.

par Team Mouv'

Look At Me : The Album, le troisième album posthume de XXXTentacion sortira très prochainement. Depuis sa mort, le 18 juin 2018, à 20 ans, c'est le troisième album du rappeur qui verra le jour. Un avant gout de celui-ci sortira dès vendredi 27 mai 2022 : le son *True Love.* Ce feat avec Kanye West figure dans son album Donda 2, malheureusement pas disponible sur les plateformes de streaming.

Look At Me : un docu sur la vie de l'artiste

Le 27 mai fait écho à la sortie du documentaire Look At Me prévu pour le jeudi 26 mai 2022. Réalisé par Sabaah Folayan, il retrace la vie de l'artiste et sa carrière très controversée. Avant sa mort, l'artiste était accusé de séquestration, de subornation de témoins, de coups et blessures domestiques par strangulation et de coups et blessures aggravés sur sa compagne, Geneva Ayal, enceinte à cette période.

Malgrès ces accusations, XXXTentacion connait un succès fou, même après sa mort. Il avait démenti toutes ces accusations et plaidé non-coupable. D'autres rappeurs Américains n'avaient, d'ailleurs, pas hésité à le soutenir. Notamment Kendrick Lamar dans un tweet, en 2017. Tout comme Lil Wayne avec de multiples collaborations posthumes ou Trippie Redd et plus récemment Kanye West.

Le premier son de l'album, True Love sera dispo sur toutes les plateformes d'écoute et le documentaire sera diffusé sur la plateforme de streaming Américaine Hulu.