XXXTentacion : un 4ème de ses titres franchit le milliard de streams sur Spotify

XXXTentacion décroche un nouveau record posthume avec son morceau "changes".

par Team Mouv'

Le rappeur XXXTentacion, disparu violemment en 2018, continue de battre des records . Il avait déjà atteint la quatrième place des sons les plus streamés de l'histoire de Spotify avec son single Sad, son album 17 avait quand à lui dépassé les 6 milliards de streams sur Spotify, et il vient récemment de franchir un nouveau cap . Chart Data confirme ce 3 août un nouvel exploit pour X qui a fait rentrer un nouveau titre, le morceau Changes, dans le club très fermé des morceaux à plus d'un milliard de streams sur Spotify .

Après"SAD", "Jocelyn Flores" et "Moonlight", c'est au tour du 15ème morceau du deuxième album très sobrement intitulé ? ( sorti le 2 Mars 2018 ) , de passer le milliard d'écoutes .

Un titre dans lequel on peut entendre toute la douleur d'X causée par sa relation toxique avec une fille, très probablement son ex - petite amie Geneva Ayala, dont le pont est chanté par PnB Rock, à ( re ) découvrir absolument :

