XXXTentacion : son titre "SAD!" est certifié single de diamant

La musique du rappeur disparu en juin 2018 continue de résonner.

par Team Mouv'

Le 18 juin 2018, les fans de rap du monde entier apprenaient avec beaucoup d'émotion la mort violente de l'artiste originaire de Floride XXXTentacion. 3 ans plus tard, la musique de X continue de résonner dans les oreilles et les cœurs des fans au point de décrocher aujourd'hui une certification de diamant !

Le titre "SAD ! "

Selon le média spécialisé Wrld _ mag, le titre SAD ! extrait de l'album intitulé "?" vient tout juste de dépasser la barre des 10 millions de ventes ( et équivalents streams ) . Ce score impressionnant correspond à la certification de single de diamant. Il s'agit du premier diamant de la carrière du regretté XXXTentacion :

Sur YouTube, le clip de SAD ! dépasse le milliard de vues et est la vidéo la plus vue de la chaine de X . L'artiste était très présent sur les réseaux sociaux et s'était fait connaitre comme étant un fer de lance d'une nouvelle vague de rap sombre et violent aux US . A l'image de son hit iconique intitulé Look At Me !, sorti en 2015 sur Soundcloud et clippé en 2017 .