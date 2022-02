XXXTentacion : son documentaire "Look At Me" bientôt disponible

La sortie du documentaire sur le regretté XXXTentacion se précise...

par Team Mouv'

En novembre, son ancien manager, Solomon Sounds, a lâché des informations concernant du potentiel contenu en rapport avec XXXTentacion et celles - ci abordaient un documentaire sur le rappeur .

"La vie compliquée d'un génie troublé et controversé"

Près de quatre ans après sa mort, le documentaire officiel de XXXTentacion va bel est bien arriver . Des rumeurs ont circulé sur le fait que les proches de ce dernier travaillaient sur un film relatant la carrière et la mort du jeune rappeur, y compris les scandales qui l'ont entouré dans sa vie . Le documentaire nommé Look At Me ferait ses débuts au South by Southwest Film Festival à Austin, qui se déroule du 11 au 20 mars 2022 .

Sur la page Instagram du défunt rappeur, l'entourage de XXXTentacion a fait l'annonce officielle . "C'est enfin là : un film qui vous emmène à travers la vie compliquée d'un génie troublé et controversé, XXXTENTACION", ont - ils écrit en légende . " LOOK AT ME explore comment l'adolescent de Floride Jahseh Onfroy est devenu le rappeur SoundCloud XXXTENTACION, l'un des artistes les plus streamés de la planète", poursuit l'annonce . Cette dernière se conclut par : "Première mondiale à SXSW '22 . Diffusion en continu sur Hulu cet été__ . "

Rendez - vous donc cet été pour découvrir le documentaire . En attendant quelques exclus sont sorties et devraient continuer à paraitre, comme par exemple le featuring attendu avec Juice WRLD .