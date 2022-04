XXXTentacion : son docu arrive plus tôt que prévu

La date de sortie du documentaire sur XXXTentacion a été avancée.

Depuis mi-mars, le documentaire sur la vie de XXXTentacion avait enfin une date de sortie, une date qui vient d'être modifiée.

Une date finalement avancée

Le documentaire sur le rappeur de Floride, *Look at me,* qui reviendra sur les débuts de sa carrière et sa transformation de Jahseh Onfroy en XXXTentacion, est en cours de finalisation. Porté par Hulu, le projet, était initialement prévu pour le 10 juin 2022, mais sera finalement disponible dès le 26 mai.

*Look at me : XXXTentacion, nommé d'après le titre Look At Me! qui a lancé sa carrière, explorera comment le jeune prodige est devenu un phénomène via Soundcloud, ainsi que sa vie en tant qu'artiste renommé. Sur le poster, déjà partagé, on voit l'artiste poser avec la phrase "Fame is a monster"* ("la célébrité est un monstre"). Ainsi, on devrait découvrir les coulisses sombres du succès de XXX, qui a connu un triste destin en décédant en 2018 lors d'une fusillade, à seulement 20 ans.

Un documentaire événement, très attendu par le public. Plus que quelques semaines, donc, avant de découvrir cet ultime hommage.