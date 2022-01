XXXTentacion occupe le top album depuis 200 semaines avec "?"

XXXTentacion continue de vivre à travers sa musique. Preuve en est avec cette performance impressionnante au classement Billboard200, que l'artiste occupe depuis maintenant 200 semaines consécutives.

par Team Mouv'

Sorti le 16 mars 2018, l'album ?, du rappeur américain XXXTentacion ne perd pas ses fidèles auditeurs. Tout juste publié, le classement Billboard 200 révèle que l'artiste occupe la 76ème place . Soit 200 semaines consécutives dans le top, pour le jeune et regretté artiste, assassiné en juin 2018, à l'âge de 20 ans. Une annonce qui avait ému, à la fois du côté des fans, comme de la communauté hip - hop.

À l'image de 17, son projet sorti l'année précédente, ? a connu un succès fulgurant dans le monde du rap. Parmi les morceaux phares, on peut noter Look At Me ! , Moonlight ou encore SAD !__, l_equel enregistre actuellement plus d'un milliard de vues sur YouTube. _

