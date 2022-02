XXXTentacion : "?" devient l'album rap le plus écouté de l'histoire sur Spotify

XXXTentacion dépasse Drake et possède l'album le plus streamé sur Spotify.

par Team Mouv'

Alors que XXXTentacion occupe le top album depuis 200 semaines avec ?, l'album vient de réaliser un énorme exploit sur Spotify.

Plus de 7,8 milliards de stream !

Décédé il y a plus de 3 ans et demi (18 juin 2018), XXXTentacion continue de faire parler de lui : son documentaire Look At Me est bientôt disponible, un featuring avec Juice Wrld arrive et l'inédit Vice City a été dévoilé fin janvier.

L'artiste s'est malheureusement éteint à l'âge de 20 ans mais pas sa musique et un nouvel exploit sur la plateforme Spotify nous le prouve encore. En effet, l'album ?, sorti le 16 mars 2018, vient de devenir l'album le plus écouté de l'histoire de Spotify. Avec 7,8 milliards de streams, le projet dépasse Scorpion de Drake grâce notamment à des gros hits comme Moonlight, SAD! ou encore changes.

Un succès posthume sans précédent dans le rap US pour cet artiste né en 1998 et qui prouve une nouvelle fois que sa musique aura marqué toute une génération.