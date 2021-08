XXXTentacion dépasse les 5 milliards de streams sur Spotify avec son album "17”

Triple X continue de battre des records, cette fois avec son album "17" .

par Team Mouv'

Après deux albums posthumes à succès et un 4ème de ses titres qui franchit le milliard de streams, la musique de l'artiste défunt est plus que jamais dans toutes les oreilles, comme le révèle un chiffre récemment dévoilé par la plateforme Spotify.

Malgré sa disparition, son album 17, sorti le 25 août 2017, vient de dépasser les 5 milliards de streams sur Spotify.

capture écran des statistiques de l'album "17" sur Spotify

Premier album studio de l’artiste originaire de Floride, le projet comporte les singles Jocelyn Flores, Revenge et Fuck Love en collaboration avec Trippie Red et ne dure seulement que vingt et une minutes . Aux USA, il s'est classé à la deuxième place du Billboard 200 et a été certifié disque de platine en France, le 3 juin 2020 . Quatre année plus tard, il réussi à cumuler plus d'une demi - dizaine de milliards de stream .

Un succès posthume sans précédent dans le rap US pour cet artiste né en 1998 .