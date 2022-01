Wu-Tang Clan : des nouvelles photos de leur album secret

Des photos inédites de l'album secret du Wu-Tang Clan font leur apparition.

par Team Mouv'

Alors qu'en juillet dernier, le ministère de la Justice a annoncé avoir trouvé un acheteur pour l'album secret, ce dernier se dévoile à travers une dizaine de photos prises par le gouvernement.

Des photos exclusives de l'album

Fin octobre, l'avocat Peter Scoolidge a déclaré au New York Times que le collectif d'art numérique PleasrDAO avait acheté l'album au gouvernement américain pour 4 millions de dollars. Les documents indiquent que les nouveaux acheteurs assument les mêmes conditions que celles du contrat d'achat de Shkreli. Ils peuvent exposer le coffret de présentation mais il leur est interdit de faire des copies de l'album.

Les nouveaux documents, qui ont été obtenus dans le cadre d'une action en justice au titre de la loi sur la liberté d'information, comprennent des dizaines de photographies non divulguées de Once Upon a Time in Shaolin. L'album, conçu par le groupe de rap comme une œuvre d'art, est conservé dans une boîte en maillechort rangée dans une boîte en bois de cèdre et recouverte de cuir de vache noir avec une doublure en velours beige clair. Il comprend également un livre de paroles de 175 pages relié en cuir et un certificat d'authenticité à la feuille d'or.

La boîte en nickel-argent et le boîtier intérieur contenant les deux CD d'Il était une fois à Shaoli

Le livre de paroles de 175 pages relié en cuir

Ces images constituent l'une des rares occasions pour les fans du groupe d'apercevoir le tant convoité album et d'analyser une pièce qu'ils n'auront, malheureusement, jamais l'occasion de posséder.