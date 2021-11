Will Smith s'est exprimé sur sa jalousie envers 2Pac

Dans ses mémoires qui sont sortis le 10 novembre, Will Smith dit avoir été torturé par la relation entre son épouse Jada Pinkett Smith et le défunt Tupac.

par Team Mouv'

Après avoir dit qu'il voulait tuer son père, Will Smith dévoile dans ses mémoires qu'il avait u**ne jalousie maladive** envers le rappeur 2pac.

Une amitié à en rendre certains jaloux...

Will Smith qui vient de publier ses mémoires intitulé "Will", nous livre les peurs et les craintes les plus profondes de l'acteur. Notamment son ressenti vis à vis du rappeur 2pac, réputé pour avoir été très proche de Jada Pinkett Smith.

S’étant rencontrés sur les bancs de l’école, les deux auraient, du point de vue du Prince de Bel-Air, partagé énormément de choses, à commencer par des difficultés communes, mais également une certaine intimité amicale mal perçue par le principal intéressé :

Bien qu’ils n’ont jamais été intimes, l’amour qu’ils se portaient l’un l’autre est légendaire. Ils ont défini l’expression "ride or die." Au début de notre relation, mon esprit était torturé par leur connexion. Il était "PAC !", et j’étais moi.

L'acteur dira également de 2Pac :"il faisait preuve d'une passion sans peur, toxique, d’une morale militante et d’une envie de se battre et de mourir pour les causes qu’ils croyaient justes. Il a déclenché en moi cette perception, je me voyais comme un lâche. J’ai détesté cette impression, le fait qu’il était là, et je souffrais de cette jalousie maladive. Je voulais que Jada me regarde comme elle le regardait".

Une compétition masculine

Face à Tupac, Will Smith était bien conscient qu’il était difficile de faire le poids. Avec le temps, la relation entre Will et Jada grandira ce qui rendra la jeune femme moins disponible pour Pac, ce que Will qualifiera de "victoire tordue" :

"Si elle m’a choisi au lieu de Tupac, je ne pouvais pas être un lâche. Je me suis rarement senti aussi validé. J’ai été dans la même pièce que Tupac à de multiples occasions, mais je ne lui ai jamais parlé. La façon dont Jada aimait Pac me rendait incapable d’être ami avec lui. J’étais trop immature".

Will Smith a dévoilé beaucoup de sa vie personnelle dans ses mémoires, notamment son envie de tuer son père lorsqu'il était plus jeune.