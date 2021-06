The Weeknd a tweeté en français, mais pourquoi ?

Il a suffit de 15 lettres pour mettre en PLS tous les fans français de The Weeknd.

par Team Mouv'

The Weeknd manie l'Art du teasing, il a affolé ses fans avec un simple tweet, d'abord posté en anglais : "I'm here for you" avant de poster de nouveau mais en français cette fois - ci : "Je suis là pour toi".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce tweet cumule près de 194 000 likes et a déchainé les commentaires, plusieurs fans s'interrogent sur une possible collaboration avec un artiste francophone, le nom d'Hamza revient plusieurs fois comme celui de Damso, un fan lui recommande d'écouter le titre "Morose" :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une réponse a relancer la conversation, celle de Colonel Reyel qui, vraisemblablement est chaud pour un feat :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



The Weeknd entamera en octobre 2022, sa tournée internationale The After Hours Tour__ .