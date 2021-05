The Weeknd annonce l'arrivée d'un nouveau projet

En interview pour Variety, le chanteur a donné quelques précisions sur son prochain projet.

The Weeknd sort un nouveau projet ?

L'article, publié par Variety lundi 3 mai 2020, rapporte que The Weeknd aurait terminé d'enregistrer tout un projet musical qu'il a entamé durant la période de confinement . A la question : En quoi ce projet sera différent d'After Hours ( son dernier album sorti le 20 mars 2020) ? L'artiste répond que "Le dernier album représentait les heures sombres de la nuit, maintenant, l'aurore arrive !" . Doit - on s'attendre à un projet lumineux et plein de joie pour égayer notre été 2021 ? Ce sera probablement plus compliqué que ça .

The Weeknd, le patron du stream ?

L'artiste avec le plus d'auditeurs mensuels sur Spotify est devenu une véritable légende en quelques années . En remixant récemment son hit Save your tears aux côtés de la talentueuse Ariana Grande, il a choqué l'industrie musicale . Preuve de son succès total, The Weeknd domine littéralement les sélections au Billboard Music Awards cette année . Il est sélectionné dans pas moins de 16 catégories dont celles du meilleur artiste et de l'artiste le plus streamé . . . un monstre !