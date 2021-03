"WAP": Cardi B et Megan Thee Stallion cibles de critiques suite à leur performance aux Grammys

Depuis leur performance de "WAP" aux Grammys le 14 mars, les rappeuses Cardi B et Megan Thee Stallion se retrouvent la cible de critiques et même de plaintes.

par Team Mouv'

Dans un monde plein d'incertitudes, une chose est sure : le tube WAP de Cardi B et de Megan Thee Stallion n'a pas fini de faire parler . Le dimanche 14 mars, les deux rappeuses ont interprété leur morceau WAP sur la scène desGrammys, la célèbre cérémonie de remise de prix aux Etats - Unis . Mais peu de temps après leur show, diffusé à la télé sur la chaine CBS, les plaintes ont commencé à arriver en nombre à la FCC, la Commission Fédérale des Communications .

Le site Complex rapporte certaines de ces plaintes . Un télé - spectateur du Colorado a expliqué à la commission que Cardi et Megan auraient performé "comme si elles étaient entrain de danser dans un club de striptease". Un autre, venant d'Idaho, rapporte que "les tenues portées et les mouvements effectués étaient absolument dégoutants" . . . des plaintes de ce style, la FCC en a reçu par "douzaines" . Et forcément, les critiques ont aussi explosé sur Twitter .

Cardi au secours de "WAP"

Un candidat pour devenir gouverneur de la Californie a ainsi cru malin de partager une vidéo où l'on voit Cardi B commencé à écouter WAP et couper brusquement la chanson lorsqu'elle voit apparaitre sa fille en bas âge . Cette vidéo, Errol Webber l'utilise comme un prétexte pour attaquer la rappeuse : "Cardi B coupe WAP quand sa fille, Kulture, arrive dans la salle . Elle a l'air embarrassée . C'est comme ça qu'on peut savoir que Cardi B connait la différence entre bien et mal tout en choisissant délibérément de faire le mal en passant WAP sur une chaine nationale . . . à la vue des enfants d'autres personnes" . Evidemment, Cardi a répondu.

"Les Grammies sont sous SP . Ce qui veut dire "Surveillance Parentale" . Ce qui veut dire que c'est votre travail, tout comme c'est le mien, de surveiller ce qu'ils regardent . Ma performance a eu lieu dans les alentours de 10 heures du soir un dimanche, votre enfant devrait être couché, pour être prêt pour l'école le lendemain . Qu'est - ce qu'ils font éveillés entrain de regarder WAP ?" . Et bim, rien de telle qu'une rappeuse pour mettre en lumière avec efficacité et punch les failles dans les critiques conservatrices .

En attendant, Megan Thee Stallion a remporté pas moins de 3 récompenses lors de la soirée des Grammys, de quoi faire taire les rageux .