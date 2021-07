Waka Flocka se transforme en fermier

Waka Flocka a troqué ses chaines en or pour une salopette et une tondeuse !

par Team Mouv'

Waka Flocka fait parler de lui ces derniers jours, il vient d'annuler un concert au Québec pour soutenir la cause des peuples autochtones . Le rappeur a aussi fait le buzz ce 26 juillet 2021 avec une vidéo Tik Tok de lui en train d'apprendre à devenir . . . un vrai fermier .

Bottes, casquette et salopette

L'interprète de No hands a pourtant bien la main verte et le prouve dans un Tik Tok habillé de ses plus belles bottes et de sa salopette . "Je me suis dit que je vais apprendre à cultiver, bruh .__" On le voit déambuler dans l'allée avec ses propres vaches qu'il appelle ses "bébés", ou planter des tomates, et même tondre le gazon.

Il a mis en légende de sa vidéo : "Juste une bonne journée" et il a l'air de bien kiffer se mettre dans la peau de la famille Ingalls. Le rappeur d'Atlanta a laissé le bling bling pour vivre une vie tranquille dans la nature . D'ailleurs, il est bon de rappeler qu'il suivait un régime vegan à une époque et qu'en 2011, Waka Flocka a posé nu pour la PETA pour protester contre la fourrure .

De nombreux fans de "Waka Flocka Farmer"

L'une des vidéos TikTok a été liké plus de 433 000 fois et les internautes ont complètement validé le nouveau look et la nouvelle vie de Waka Flocka !

