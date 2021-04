The Voice : il reprend "Lose Yourself" d’Eminem et choque les coachs

Dans l’émission The Voice, le candidat Arthur a repris le classique d’Eminem "Lose Yourself".

par Team Mouv'

Le classique d’Eminem Lose Yourself, couronné d’un Oscar en 2003 pour la bande - originale de 8 Mile, est une chanson particulièrement difficile à reprendre . Mais le candidat Arthur n’a pas hésité une seconde pour l’interpréter à sa manière .

TF1 vient de dévoiler en avant première un passage de l’émission The Voice diffusée ce samedi soir ( 17 avril ) . Dans celui - ci, on assiste à la reprise du classique d’Eminem, par le candidat de l’équipe de Marc Lavoine . Son coach lui avait demandé de l’audace, afin de surprendre tout le monde, et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est réussi . Sans vouloir faire du Eminem, le chanteur revisite cette chanson à sa sauce, un poil plus rock que la chanson originale .

Et la magie opère puisque les coachs étaient très emballés lors de cette épreuve difficile des K . O . Il faut rappeler que pour toutes ses prestations, Arthur a été très bon . Il avait d’ailleurs repris Sex On Fire du groupe Kings of Leon lors des auditions à l’aveugle, puis Under Pressure de Queen et David Bowie pour les battles .

La vidéo est à découvrir sur le site de MyTF1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix