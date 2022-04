Vince Staples, de retour en enfance sur son nouvel album

Vince Staples dévoile son nouvel album, "RAMONA PARK BROKE MY HEART".

par Team Mouv'

En moins d'un an, Vince Staples nous aura donc concocté deux albums de qualité qu'on vous invite à écouter et réécouter.

"Grandir, c'est ne plus aimer aveuglément"

Le rappeur de Long Beach a partagé ce vendredi 8 avril, son nouvel album, Ramona Park Broke My Heart. Faisant suite à son album éponyme de 2021, ce nouveau projet comprend des featuring de Ty Dolla Sign, Lil Baby et Mustard. Pour accompagner l'album de 16 titres, Staples a écrit un message, sur le projet, le même jour que la révélation de la cover.

"On me dit souvent que la vie est ce que l'on en fait", a-t-il écrit. "Pendant plus d'une décennie, la plupart de mon travail a été une anthologie de ce que je croyais être la maison. Maintenant, je me suis rendu compte que cela va au-delà du lieu". Il poursuit : "J'ai exploré l'utilité de la maison. La sécurité. Le confort. Le sens. La réponse. L'excuse. Grandir, c'est ne plus aimer aveuglément. "Ramona Park a brisé mon coeur" est l'histoire de cette croissance."

Dans l'intro du clip ROSE STREET, Vince Staples ajoute qu'"il y a une corrélation directe" entre son précédent projet et cet album. "Ils ont en quelque sorte été créés en même temps", a révélé Staples. "J'étais dans un état d'esprit similaire. Je suis toujours en train de travailler sur des choses et sur les questions que la vie pose. Cet album aura encore plus de sens si vous avez entendu le précédent."

Avec ce projet, Vince Staples continue de montrer l'étendu de ses capacités et prouve que l'on peut être productif sans faire fi de la qualité.