USA : une mère se fait avoir par le sosie de Snoop Dogg

Une mère de famille s'est prise en photo aux côtés... du sosie de Snoop Dogg.

par Team Mouv'

Los Angeles est la ville des stars et en croiser n'est pas chose rare, sauf que parfois les sosies sont si ressemblants qu'on peut se tromper . La Cité des Anges réserve bien des surprises à ceux qui ne sont pas vigilants, et c'est ce qui s'est passé pour une touriste à L . A . ! Elle pensait avoir croisé Snoop Dogg et a fait le buzz sur internet !

Une ressemblance frappante

Dimanche 11 juillet, le co - animateur du podcast She Rates Dogs, Mat George, a partagé sur Twitter une photo de sa mère qui aurait rencontré Snoop Dogg . Il a tweeté : "Je suis à LA depuis un an et je n'ai pas vu une seule célébrité", et ajoute "Ma mère vient pour un week - end et rencontre Snoop Dogg . " Sauf que sur ce cliché, sa mère n'est pas avec le rappeur mais bien son sosie . . . Eric Finch . Un internaute a réussi a dénicher une photo du rappeur à côté de son sosie et franchement c'est pas facile de savoir qui est le vrai Snoop ! Le tweet a fait le buzz et Mat George a tweeté pour calmer les internautes morts de rire : "__Tout le monde peut arrêter de dire que ce n'est pas Snoop Dogg ? Ma mère aura le cœur brisé la prochaine fois qu'elle se connectera à Twitter . "

Dur d'être dans l'ombre d'une star

Selon Hip Hop DX, Eric Finch est un sosie professionnel et il vit de sa ressemblance avec le D - O - Double - G . Ce natif de Louisiane confie adorer son métier mais il avoue que "Cela peut être très dur et exigeant . Vous êtes comme une célébrité, mais vous ne recevez pas le salaire ." Mais le performer ajoute : "_C'est quelque chose que j'aime faire . C'est à couper le souffle pour moi . Il n'y a pas de mots qui puissent même décrire ce que c'est que d'être un artiste . " S_es performances vocales dans la peau de Snoop sont à découvrir ci - dessous :

