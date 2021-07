USA : Martin Shkreli vend l'album à exemplaire unique du Wu-Tang Clan

Le CD le plus précieux du Wu-Tang Clan a trouvé un nouveau propriétaire !

L'affaire du CD le plus rare du Wu - Tang Clan, intitulé Once Upon upon a time in Shaolin, a fait couler beaucoup d'encre . Ce mardi 27 juillet 2021, le gouvernement américain vient de vendre aux enchères le fameux album confisqué à l'escroc Martin Shkreli .

Un album à prix d'or

L'album a été vendu par le gouvernement ce mardi 27 juillet 2021 pour solder la condamnation du sulfureux businessman Martin Shkreli . Comme l'explique Ouest - France, ce précieux CD est un double album collector de 31 titres produit _"__entre la fin des années 2000 et le début des années 2010"_par le groupe . D'ailleurs l'album ne peut être commercialisé avant 88 ans, soit l’an 2103 . Ces clauses de vente initiale l'ont rendu encore plus rare aux yeux des collectionneurs ! On peut se demander si le nouveau propriétaire anonyme aura plus de morale et saura protéger ce bijou du rap US .

Une histoire épique

Il faudrait plus qu'un article pour résumer cette histoire dingo ! En 2015, le businessman Martin Shkreli est devenu "l'homme le plus haï des States" après avoir multiplié par 55 le prix d’un médicament destiné aux séropositifs . La même année il a acheté l'unique exemplaire de l'album des Wu - Tang pour 2 millions de dollars . Seulement quelques mois plus tard Martin Shkreli est arrêté pour des fraudes boursières et autres magouilles . On peut dire que c'était pas son année ! L'aventure ne s'arrête pas là, l'escroc continue sur sa lancée cynique, et provoque Ghostface Killah dans un clip; menace de détruire le CD et de le vendre sur Ebay. Sacrilège ! Par chance, le précieux album est saisi par la justice américaine et finit ce 27 juillet dans les mains d'un acheteur anonyme .

