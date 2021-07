Une rue sera rebaptisée “MF DOOM” à Long Beach, New York

Le rappeur et producteur MF DOOM a enfin une rue à son nom à New-York.

par Team Mouv'

Depuis octobre dernier, la scène rap underground n'arrive pas à se remettre de la mort d'un des plus grand rappeur et producteur : MF DOOM. Une pétition circulait en février pour qu'une rue de New York porte son nom . La détermination a payé et c'est maintenant chose faite : une rue de Long Beach sera rebaptiser en son hommage !

Un geste d'amitié

Le conseil municipal de Long Beach, dans l'État de New York, va rebaptiser le quartier d'East Hudson Street en l'honneur de feu MF DOOM . Patrick C . Graham, professeur et camarade de classe de Daniel Dumile, de son vrai nom, a confirmé la bonne nouvelle . Depuis février il a lancé la pétition pour rebaptiser le pâté de maisons new - yorkais en “KMD - MF DOOM Way . Selon le magazine Hypebeast, il a déclaré : "Je suis tout simplement heureux que cela se produise parce que ce n'est pas seulement une victoire pour l'héritage de Dumile, mais c'est aussi pour montrer à cette communauté notre génération__ . C'est un moyen pour les gens de voir un symbole de notre génération et de notre impact, en particulier dans une communauté qui s'embourgeoise assez rapidement" .

Un héritage international

Pour Donna M . Gayden, la directrice de la ville de Long Beach, "Daniel Dumile, ou MF DOOM, a laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale et sur la vie des gens à travers le monde" . Alors que son nom de scène est inspiré du vilain dans Les 4 Fantastiques, selon son ami d'enfance Patrick C . Graham, il était plutôt du genre "timide". Caché derrière son fameux masque, sa timidité ne lui a pas empêché de connaitre le succès .

Cette annonce donne envie de se replonger dans ses albums Mm . . Food et le classique Madvillainy avec Madlib au plus vite !