2Pac : une radio 100% dédiée au rappeur a été lancée

La radio parfaite pour tout savoir de 2pac

par Team Mouv'

Ces derniers jours, la rivalité Biggie X 2pac a encore agité internet à cause d'une nouvelle théorie sur la mort The Notorious B . I . G .. Selon un membre du FBI, le manager de 2Tupac, Suge Knight aurait orchestré l'assassinat de l'interprète de Juicy en 1997.

Le légendaire 2Pac déchaîne encore les passions et la radio new - yorkaise Sirius XM l'a bien compris . Cette dernière vient d'ouvrir une station entière sur Channel 104 pour une durée limitée . La 2Pac Channel décrypte la vie et les secrets du rappeur de la West Coast .

Des infos inédites sur la légende

Ce canal diffusera seulement les sons du légendaire rappeur : ses hits ou des pépites un peu moins connues . Certains artistes célèbres et DJs seront invités à mixer les titres originaux de la légende .

La station partagera des interviews exclusives de ses amis proches notamment E . D . I . Mean, un membre du groupe de 2Pac, The Outlawz . La radio met en avant sa vie et sa carrière intense pour une plongée nostalgique dans le rap des 90's . Au programme : rivalité East Coast/West Coast, Black Panthers, et la vie selon son motto Thug Life.

Même décédé son titre All eyez on me est plus que d'actualité, nos yeux, et nos oreilles sont toujours rivés sur lui . Le Channel 104 partage ses bonnes ondes Old School à écouter d'urgence .