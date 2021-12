Une étude montre que les chansons de Drake font courir moins vite

Si vous faites de la course à pieds, il est préférable de ne pas écouter Drake.

par Team Mouv'

Une nouvelle étude pour le site Pour Moi, révèle que la musique de Drake n'est pas faite pour la course à pied. Malgré son catalogue musical incroyable, et ses chiffres de streams impressionnants, il n'est pas forcément bon d'écouter le rappeur canadien lors d'un footing.

La recherche a été menée sur 60 coureurs, et permet de savoir si l'artiste qu'ils écoutent les fait courir plus ou moins vite. Les données ont révélé que ceux qui écoutent Beyoncé, sont capables d'augmenter leur vitesse et de réduire leur temps de course en moyenne de 2 minutes et 45 secondes, soit environ 33 secondes par kilomètre.

Par contre, ceux qui écoutent Drake ont connu des difficultés plus importantes en course à pied. Ils ont perdu 6% de leur temps, perdant prêt de 15 minutes sur leur performance de référence. D'autres artistes ralentissent les coureurs, comme BTS, Doja Cat, Nicki Minaj et Katy Perry. Au contraire, certains artistes permettent de courir plus vite, comme Kanye West, Travis Scott, Cardi B, Rihanna, Harry Styles ou Britney Spears.