Cette carte signée par Jay-Z a été vendue plus de 100 000 dollars

Une carte à l'effigie du rappeur et signée de sa main a dépassé les 100 000 dollars lors d'une vente aux enchères.

par Team Mouv'

Alors qu'il se pourrait bien que Jay - Z et Beyoncé aient acheté rien de moins que la mythique couronne de Notorious B . I . G à leur fille Blue Ivy, c'est un objet à l'effigie de papa Carter qui se retrouve cette fois au beau milieu de ventes aux enchères.

Une carte à collectionner où figure Jay - Z, signée par Jay - Z

Plus précisément, il s'agit d'une carte à échanger "Signs of Stardom" représentant Jay - Z et signée de sa main, datant de 2005 qui avait d'abord été mise en vente sur le site d'enchères pour un prix de 2000 dollars . Comme vous pouvez l'imaginer, les prix ont explosé et ce, jusqu'à la rondelette somme de 105 780 dollars, comme le rapporte le site Complex.

Goldin Auction, qui a organisé l'enchère, explique en légende d'un post Instagram qu'il s'agit d'un record pour une carte à échanger n'étant pas liée au sport ! Les succès de Jay - Z à la fois dans le monde du rap mais aussi en tant que business man lui ont valu d'acquérir le statut de légende, ce que soulignent ces enchères !