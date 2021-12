Une bagarre éclate pendant le Verzuz Three 6 Mafia x Bone Thugs-N-Harmony

C'était l'un des Verzuz les plus attendus, et une bagarre a éclaté pendant le show.

Tout le monde l'attendait : le groupe Bone Thugs-N-Harmony, dans son intégralité, affrontait la Three 6 Mafia ce jeudi soir (2 décembre) en direct du Hollywood Palladium d'Hollywood, en Californie. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu...

Les choses se sont échauffées lors du quatrième round, entraînant une énorme bagarre. Le moment s'est produit après que Bone ait fini d'interpréter le medley "Buddah Lovers". Bizzy Bone de (Bone Thugs-N-Harmony) était en colère contre DJ Paul et Gangsta Boo pour avoir dansé de manière moqueuse pendant la performance de son groupe. Après la chanson, Bizzy s'est adressé à Three 6 avant de les laisser continuer.

vous ne vous moquez pas de moi quand je suis sur cette putain de scène

"Déjà, vous ne vous moquez pas de moi quand je suis sur cette putain de scène", lâche Bizzy. Puis Juicy J a répondu de manière virulente : "Ni * * * , s * * e ma b * * e", ce qui a incité Bizzy à lancer un micro sur le groupe. Des coups ont été lancés avant qu'ils ne soient séparés et le spectacle s'est arrêté pendant environ 15 minutes tandis que les personnes présentes et celles qui regardaient en direct se demandaient si le spectacle allait reprendre. Ils ont finalement repris mais sans Bizzy sur scène. Après quelques rounds supplémentaires, Bizzy est revenu et s'est excusé pour le dérangement.

