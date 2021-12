Un rappeur américain tué en direct sur Facebook

Une bagarre dégénère en direct sur Facebook et se finit en meurtre.

par Team Mouv'

Une vidéo virale qui circule sur Internet montre Aroy alias Munna Mond, membre d'O - Block, abattu à la suite d'une bagarre dans le célèbre quartier d'O - Block à Chicago . Il n'avait que 23 ans .

Escalade de violence

Dans la vidéo Facebook Live de la rencontre, on peut voir Aroy frapper le suspect en disant : "Tu es un adulte . Je vais te défoncer ! " L'homme est resté immobile sur le sol et alors qu'il semblait que le conflit était terminé et qu'Aroy commençait à s'éloigner, l'homme a sorti un revolver et a tiré plusieurs fois dans le torse d'Aroy . Selon les rapports, la victime, âgée de 23 ans, a été envoyée à l'hôpital de l'Université de Chicago dans un état grave où elle a été déclarée morte à son arrivée .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Après Young Dolph tué ce 17 novembre à Memphis, Slim 400 assassiné le 8 décembre à Los Angeles et encore plus récemment, KamNutty, abattu ce 10 décembre à Columbus dans l’Ohio, ce nouvel incident vient ajouter un nom à la triste liste des rappeurs assassinés aux USA .