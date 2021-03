2Pac et Biggie : une photo rarissime des deux rappeurs ensemble révélée 20 ans après

Le photographe T. Eric Monroe a conservé cette image des années, avant de retomber dessus par hasard.

par Team Mouv'

La magie de la photographie a encore frappé . Après avoir conservé pendant des années des photos du célèbre Tupac Shakur, le photographe T . Eric Monroe s'est replongé dans ses archives pour y faire une découverte quasiment . . . historique !

Une photo collector

En effet, le photographe de Trasher n'avait pas réalisé que dans le lot d'images se trouvait une véritable pépite . Il s'agit d'une image datant de 1993 présentant 2Pac, le doigt ( du milieu, évidement ) tendu et entouré d'une équipe de potes parmi lesquels se trouve The Notorious B . I . G. . Pour couronner le tout, les deux rappeurs légendaires arborent fièrement des habits frappé du nom "I'm a bad boy", en référence au label Bad Boys de Biggie fondé par Sean Combs aka Diddy la même année .

Capture d'écran de l'image re-découverte de T. Eric Monroe (T. Eric Monroe)

Le témoignage en prime !

Pour couronner le tout, T . Eric Monroe s'est procuré des images filmées le même soir des deux amis en train de discuter . Cette vidéo permet de rajouter du contexte à cette photographie ce qui la rend encore plus parlante . Pour les fans des deux rappeurs, c'est un véritable bout de l'Histoire du rap américain qui vient de refaire surface :

Un coup de chance

Ce jour là, le photographe était venu photographier d'autres artistes, le groupe Onyx . "Alors que je rangeais mon équipement à l'écart, quelqu'un de l'autre côté de la scène m'a dit : "Yo, viens faire une photo" . J'ai répondu : "Oui, une seconde" . Et je suis allé vers le mec qui avait dit ça . J'ai pris une photo, j'ai dit merci et je suis retourné dans les vestiaires voir Onyx . Plus tard, j'ai développé le film et je me suis rappelé du doigt d'honneur . Je me souviens que j'ai écris le nom de 2Pac sur l'image, sans vraiment réaliser qui il était à l'époque" se souvient T . Eric Monroe pour HipHopDx.

L'image n'a jamais été publiée à cause du doigt d'honneur de Tupac Shakur . C'est ce qui explique que ce petit trésor soit resté si longtemps dans les classeurs du photographe de Trasher.