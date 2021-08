Un feat Kanye West x Lil Baby x The Weeknd arrive sur "Donda" !

L'album de Kanye West "Donda", disposera d'une collaboration avec Lil Baby et The Weeknd.

par Team Mouv'

C'est l'album le plus attendu de l'été . Après avoir fait une deuxième session d'écoute au Mercedes Benz Stadium, l'album de Kanye West Donda, se fait toujours attendre .

Des invités incroyables

Plus le temps passe, et la tracklist ainsi que les invités se dévoilent . La dernière grosse info en date, c'est une collaboration 5 étoiles qui réunira Kanye West, Lil Baby et The Weeknd sur l'album . En effet, le morceau a été confirmé par des médias US et par Justin Laboy .

En plus de ces artistes incroyables, d'autres noms impressionnants sont annoncés, notamment par TIDAL : Pusha - T, Kid Cudi, Don Toliver, Travis Scott, Playboi Carti, Young Thug, Lil Durk, Jadakiss, Pop Smoke, Jay - Z . . .

Pour l'instant ( 06/08 - 10h40 heure française ) , l'album n'est toujours pas disponible, on a hâte .