Un feat Dr. Dre, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson .Paak arrive !

Dr. Dre, Snoop Dogg, Busta Rhymes et Anderson .Paak sont réunis sur un même morceau qui sortira à l'occasion de GTA Online "The Contract".

par Team Mouv'

Ce mercredi 8 décembre, Rockstar Games a annoncé une nouvelle extension à Grand Theft Auto Online featuring Dr. Dre. Celle-ci s'intitule The Contract et Dr. Dre est totalement impliqué dans l'histoire du jeu.

En dévoilant un premier teaser de l'extension du jeu, les fans de rap ont surtout pu reconnaitre un morceau inédit d'un prochain son de Dr. Dre. Et en fouillant un peu dans les crédits de la vidéo, des auditeurs ont pu découvrir que le morceau est intitulé ETA et qu'il contient : featuring Snoop Dogg, Busta Rhymes, and Anderson .Paak) Dr. Dre comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.

D'autres morceaux à venir pour Dr. Dre

D'après Rockstar Games, "ETA" n'est qu'un avant-goût des nouvelles musiques que Dr. Dre publiera dans l'extension de Grand Theft Auto Online le 15 décembre. Il y a "une tonne de morceaux exclusifs" avec "des gros artistes" qui arrivent. On a vraiment hâte.