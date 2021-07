Un enfant malade raconte sa rencontre avec Eminem

Alex Beulke, un jeune fan revient sur sa rencontre avec Eminem en 2019.

par Team Mouv'

En 2019, à l'occasion de sa tournée Rapture Tour qui passait en Australie, Eminem avait pris de son temps pour rendre visite à des enfants malades, avec l'association Make - A - Wish .

Deux ans plus tard, le jeune fan Alex Beulke qui a aujourd'hui 18 ans et qui a vaincu le sarcome d’Ewing, se confie sur cette rencontre exceptionnelle.

Eminem était intimidé

"Eminem était un peu timide, mais j'ai passé une demi - heure avec lui alors que je pensais qu'on allait juste se voir 5 minutes . " confie Alex avant d'ajouter : "Il nous as offert un sac rempli de merchandising qu'on peut trouver lors de ses concerts et il a signé tout ce qu'on voulait, et on pouvait prendre des photos . "

Le jeune fan explique ensuite qu'il lui a demandé qu'elle était la musique préférée de sa discographie : "Il m'a répondu que c'était soit Lose Yourself, soit Mockingbird, car c'est une chanson pour ses filles . " Il poursuit : "Il m'a aussi posé plusieurs questions, il pensait que j'écoutais juste du rap, mais non . Je lui ai dit que j'avais été voir un concert de Phil Collins et il était impressionné . "

"Ensuite il m'a demandé combien de personnes pouvaient contenir le stade de Melbourne dans lequel il allait faire un concert, je lui ai dit que 80 000 personnes allaient venir et il était choqué de ça . Le soir sur scène pendant le concert il a dit qu'il avait jamais vu autant de gens . "

Alex conclut : "C'était une expérience incroyable, et je ne l'oublierais jamais pour le reste de ma vie . "

Eminem avec Alex Beulke