Un "DMX Day" proclamé dans l'état de New-York

Le 18 décembre devient désormais le "DMX Day" dans l'état de New-York.

Le Sénat de l'État de New York a officiellement déclaré le 18 décembre, date d'anniversaire de DMX, comme le "Earl 'DMX' Simmons Day" en l'honneur du rappeur tragiquement décédé au début du mois d'avril . L'annonce a été faite lors du service commémoratif de DMX, dimanche, lorsque Erica Ford, cofondatrice de l’organisation de prévention de la violence armée Life Camp, Andrea Stewart - Cousins, leader de la majorité au Sénat, et le sénateur Jamaal T . Bailey ont présenté et parrainé la résolution 631 du Sénat .

"Le Sénat de l'État de New York a nommé le 18 décembre le Earl 'DMX' Simmons Day", a annoncé Priscilla Echi, une militante communautaire de Westchester . "Ses paroles ont été rappées au Sénat par le sénateur Jamal Bailey qui a introduit une résolution en son honneur. "

Le sénateur Bailey a tenu à encenser une dernière fois X : "Acteur phénoménal, essentiel pour la culture . Quelqu'un qui nous a tant donné dans la génération hip - hop . En tant qu'enfant qui a été élevé par le hip - hop, je suis reconnaissant non seulement pour les accomplissements de DMX, mais je suis plus heureux de l'impact qu'Earl Simmons a laissé sur le monde__ . Qu'il repose en paix et que sa mémoire soit une bénédiction ."