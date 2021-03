"Un dernier morceau et je pars" : Skepta annonce sa retraite ?

Sur Instagram, Skepta a fait une drôle de déclaration qui interroge son public.

par Team Mouv'

Il arrive souvent que les rappeurs annoncent leur retraite, sans vraiment s'y tenir . Mais cette fois, c'est Skepta qui semble annoncer une retraite . Sur son compte Instagram en story, le rappeur pionnier du Grime a déclaré avoir encore un son à sortir, avant de "partir" . "J'ai encore un son que j'ai enregistré l'année dernière avec Bando & L's, je le sors, et ensuite je pars" .

Sans trop de contexte, la déclaration est dure à interpréter . D'autant plus que son dernier album Ignorance Is Bliss date de 2019, et que ses fans attendaient avec impatience la sortie d'un nouveau projet .

Pour l'instant, le rappeur n'a pas développé ses propos, et aucun communiqué officiel n'est disponible . Il faudra attendre quelques jours/semaines, pour en savoir plus . . . Affaire à suivre .

Sinon, côté retraite, c'est le sportif Khabib Nurmagomedov, qui a officiellement pris sa retraite du MMA .