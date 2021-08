Tyler, The Creator trouve Eminem "écœurant"

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, Tyler, the Creator s'est livré sans tabous..

par Team Mouv'

Actuellement en pleine promotion de son dernier album Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator était l'invité d'honneur d'une interview accordée à Radio Hot 97 pour discuter du projet mais aussi aborder tous les sujets .

Eminem, écœurant ?

C'est avec son franc parler légendaire que Tyler s'est exprimé sur différents sujets, comme la scène rap actuelle et les OG's qui l'ont façonné, c'est ainsi qu'il en est venu à parler d'Eminem .

Si le jeune talent n'a pas manqué d'exprimer son respect pour la légende du rap il a quand même émis un avis tranché : "__Marshall est devenu tellement bon, c’était écœurant . Trop bon, trop technique . Bro on ne peut même plus le suivre" .

Cette réflexion vient à la suite d'une comparaison avec Lil Wayne que Tyler évoque juste avant "J’aime Lil Wayne, il devient de plus en plus fort . Certains ne réalisent pas car il fait des choix d’instrumentales bizarres, mais vraiment il est devenu meilleur, techniquement Lil Wayne devient meilleur contrairement à Marshall . . " Un compliment accompagné d'une pointe de sarcasme dont on ne sait pas trop s'il s'agit d'un tacle ou un honnête ressenti . On vous laisse juger par vous même !

