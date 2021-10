Tyler, The Creator : "si je meurs, je ne veux pas que les gens sortent ma musique"

Tyler, The Creator se positionne contre les albums posthumes et ne veut pas que sa musique soit exploitée en son nom après sa mort.

par Team Mouv'

Le débat autour des projets posthumes divisent. Ces dernières années, le rap américain a été témoin de beaucoup de sorties à titres posthumes, avec les opus de XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD ou encore Pop Smoke. Mais ces albums sont souvent la cible des critiques . Certains fans n'acceptent pas que les proches des artistes, sortent des nouveaux morceaux sans leur accord, après leur mort .

Tyler, The Creator est ferme

Et ce raisonnement est partagé par Tyler, The Creator qui se confie sur le sujet dans une nouvelle interview pour XXL Magazine . Le jour où Tyler partira, il ne souhaite pas que sa musique soit exploitée n'importe comment et refuse carrément un album posthume .

"Si je meurs, je ne veux pas que les gens sortent ma musique avec des noms inventés et des featurings avec des gens que je ne connais pas . Ne continuez pas à utiliser mon nom si je meurs . "

L'extrait intégral est à découvrir dans l'interview ci - dessous .