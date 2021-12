Tyler, The Creator : malgré les rumeurs, il ne changera pas son nom de scène

Non, Tyler, The Creator ne va pas modifier son nom de scène.

par Team Mouv'

Dans une récente interview , Tyler, The Creator faisait la promotion de sa nouvelle collection "GOLF le FLEUR" dans un pop-up shop en plein Malibu. Tout au long de cette conversation, l'artiste de 30 ans a parlé de son dernier album, de son Grammy, de ses problèmes avec l'industrie musicale mais aussi de son nom d'artiste.

"ÊTES-VOUS STUPIDES ? OUI"

Un sujet qui a suscité beaucoup de commentaires puisque le rappeur de Los Angeles a suggéré qu'il avait peut-être fait le mauvais choix en choisissant un nom de scène. "Mon nom de scène vient du fait que j'ai créé une page MySpace à l'âge de 13 ans", explique-t-il. "J'ai donc continué à utiliser Tyler, The Creator et, vous savez, j'ai 17 ans, je suis au lycée, à Los Angeles, le nom se répand, et je l'ai gardé comme nom de scène".

Tyler a également admis qu'il avait pensé à le changer, en disant : "C'est vraiment stupide, mais ça m'est resté, alors ça marche. Mais mon nom complet, Tyler Okonma, en majuscules, c'est vraiment cool. Je ne sais pas, je vieillis et je pense que quand les gens vieillissent, ils commencent à se rendre compte de la merde, ils commencent à changer."

Cependant, si beaucoup de médias se sont empressés d'annoncer que l'auteur de CALL ME IF YOU GET LOST allait changer de nom de scène, Tyler a vite calmé les rumeurs. En effet, ce jeudi 30 décembre il a tweeté : "JE N'AI JAMAIS DIT QUE JE CHANGEAIS DE NOM, ÊTES VOUS STUPIDES ? OUI". Une bonne manière de faire comprendre qu'il ne faut pas trop vite interpréter certaines déclarations.