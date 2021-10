Tyler, The Creator : en plein concert, il demande à son public de le huer

Une nouvelle preuve d'originalité pour Tyler, The Creator qui s'est bien amusé avec son public.

par Team Mouv'

Alors qu'il a récemment donné sa position contre les albums posthumes, l'un des rappeurs le plus créatifs et énergiques de sa génération, qui a récemment remporté le prix de "l’album hip - hop de l’année" avec Call Me If You Get Lost, mais aussi le Rock The Bells Cultural Influence Award et la distinction de meilleur interprète live avec le titre WINNER, a encore briller !

En plein live pendant un concert au ACL Music Festival à Austin au Texas, Tyler, The Creator a fait une pause pour demander une " faveur" à la foule .

Attendez, vous pouvez me huer très rapidement ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un petit kiff un peu spécial auquel les fans ont immédiatement répondu et qui a l'air d'avoir fait du bien à la star au sommet de son art, 10 ans après des débuts difficiles . Il les a même remercié avant d'enchainer sur un autre morceau . . .

Merci, j'avais besoin d'être humilié !

Plutôt insolite comme transition !

L'occasion idéale de ( re ) découvrir son live spectaculaire sur la scène de Lollapalooza en août 2021 et le son morceau LUMBERJACK qu'il a pu pour la première fois performer au BET :