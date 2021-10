Tyler, The Creator choqué par le couplet de Kendrick Lamar sur "Family Ties"

Tyler, The Creator a avoué son amour pour le travail de Kendrick Lamar.

par Team Mouv'

Tyler, The Creator s'est confié sur les musiciens qu'il écoutait le plus . Parmi eux, un nom ressort particulièrement : celui de Kendrick Lamar, qui semble beaucoup l'émouvoir .

Le rappeur de Los Angeles n'a jamais été avare en compliments, mais il ne s'était jamais étendu au sujet de Kendrick Lamar . Pourtant, dans une interview donnée à XXL à l'occasion de leur édition d'automne dont il fait la couverture, le rappeur s'est confié sur sa passion pour Kendrick .

Ce dernier a posé récemment sur l'album de Baby Keem, The Melodic Blues, dans une chanson appelée Family Ties et qui aurait beaucoup plu à Tyler - et pas seulement à lui, puisque la chanson est arrivée 18e dans le top 100 de Billboard aux Etats - Unis .

Kendrick, le coup de cœur de Tyler

Pour Tyler, cette chanson l'a "détruit", mais d'une bonne façon : il semblerait que les vocaux harmonieux de Kendrick l'aient pris aux tripes, et franchement bouleversé . "Vous savez pourquoi ça m'a détruit ? Parce que c'est quelqu'un qui a ce niveau et qui envoie toujours du lourd"__, ajoutant "il essaye de nouvelles voix, il essaye de nouvelles choses". Ce qui a, apparemment, beaucoup marqué le rappeur de Los Angeles, puisque celui - ci est allé jusqu'à ouvrir la discussion avec Kendrick sur le sujet .

Ce n'est pas la première fois que Tyler parle de son collègue : en 2019, pendant un concert, il avait avoué humblement que c'était une conversation avec Kendrick qui lui avait donné la confiance de chanter . Les deux rappeurs sont en réalité très proches, et leur admiration réciproque ne fait pas débat .

Un beau duo, qui pourrait peut - être donner un beau featuring . . .