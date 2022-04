Tyler The Creator bat le record de vente en une semaine pour un vinyle rap

Tyler The Creator dépasse Kid Cudi et détient, désormais, le record de la meilleure semaine de vente pour un vinyle rap.

par Team Mouv'

Tyler, The Creator a battu le record de la plus grande semaine de ventes de vinyles pour un album de rap avec son dernier album, Call Me If You Get Lost.

Un record mérité

Le rappeur californien a sorti en juin 2021 son sixième album studio, acclamé par la critique, qui a remporté le prix du meilleur album rap aux Grammy Awards 2022 au début du mois. Comme le rapporte Stereogum , Call Me If You Get Lost est revenu en tête du Billboard 200 après que Tyler ait lancé une édition vinyle de l'album il y'a quelques jours. On dit qu'il a ensuite vendu 49 500 copies physiques via sa boutique en ligne officielle.

L'album possède maintenant la neuvième semaine de vente la plus importante pour un album en vinyle depuis le début de ce comptage en 1991. De plus, Call Me If You Get Lost bat le record de la plus grande semaine de ventes de vinyles pour un album de rap, détrônant ainsi Man On The Moon III : The Chosen de Kid Cudi, qui s'est écoulée à 41 500 exemplaires en décembre dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Selon Stereogum, le dernier projet de Tyler est le quatrième album à revenir à la première place du Billboard après une sortie en vinyle. Cette magnifique performance permet aussi à Call Me If You Get Lost de dépasser le précédent album de Tyler, IGOR, dans le nombre de semaines passées au Top du Billboard 200.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un score qui permet une bonne fois pour toute de se rendre compte de la notoriété qu'a gagnée Tyler, The Creator en l'espace de quelques années.