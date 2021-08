Tyga supprime son compte OnlyFans et lance la plateforme MyStar

Tyga n'apprécie pas la dernière annonce d'OnlyFans et lance "MyStar" !

par Team Mouv'

Connu depuis 2016 comme un service d'abonnement de contenu photo et vidéo en grande partie à caractère pornographique dans lequel les créateurs et créatrices peuvent gagner de l'argent grâce aux utilisateurs qui s'abonnent, OnlyFans est quand même clairement associé aux travailleurs du sexe, mais il héberge aussi le travail d'autres créateurs de contenu, tels que des experts en fitness, des musiciens et d'autres créateurs qui publient régulièrement en ligne . Mais quand OnlyFans annonce qu'il interdira le contenu "sexuellement explicite", Tyga, considéré comme l'un de ses créateurs les plus populaires, n'apprécie pas et décide de supprimer son compte pour lancer sa propre plate - forme !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Je viens de supprimer mes Onlyfans, en commençant ma propre plate - forme http://Myystar\.com plus futuriste, de meilleure qualité et seulement 10% de frais . "

La création de contenu libre

À partir d'aujourd'hui, les internautes peuvent visiter www . myystar . com pour demander leur adhésion . Plus rentable pour ses utilisateurs, cette nouvelle plateforme de contenu libre ne prélèvera que 10 % sur les revenus des créateurs contre 20 % pour OnlyFans, et en plus du contenu d'abonnement, les créateurs auront la possibilité de vendre des NFT sur la blockchain Ethereum . . .

T - Raww aurait fait appel au directeur créatif, Ryder Ripps d'OKFOCUS, pour diriger la conception de sa nouvelle plateforme puisqu'il a déjà travaillé avec Travis Scott pour Cactus Jack et Kanye West pour Donda. Engagé à fournir une plateforme avec une grande variété de créateurs pour monétiser leur contenu, myystar présente actuellement des œuvres de l'artiste visuel néerlando - brésilien Rafaël Rozendaal, connu comme l'un des pionniers de l'art Internet .

Je sais combien de personnes gagnent beaucoup d'argent sur OnlyFans, et c'est là que se situent la plupart de leurs revenus . Je veux donner de l'espoir à ces gens .

Tyga lancera officiellement le site en octobre. Encore un peu de patience .