Tyga arrêté pour violences conjugales

Tyga s'est rendu au commissariat après ses violences envers son ex compagne, Camaryn Swanson.

Après que son ex - copine ait exposé ses blessures, la police a arrêté mardi le rappeur Tyga pour suspicion de violence domestique .

Un acte inadmissible

Le rappeur californien, s'est rendu au commissariat d'Hollywood de la police de Los Angeles mardi 12 octobre matin . Il a été enregistré pour suspicion de violence domestique, selon le LAPD ( Los Angeles Police Department ) . La caution aurait été fixée à 50 000 dollars a indiqué la police . D'après TMZ, Tyga aurait "été violent avec son ex - petite amie". Le média a déclaré que l'ancienne petite amie du rappeur américain, Camaryn Swanson, "l'a accusé de l'avoir malmenée lors d'une dispute tôt lundi matin à son domicile". Pour l'instant rien n'a été officialisé mais il semblerait que l'artiste ai bien commis un acte inadmissible .

Ce n'est pas la première pour Tyga . . .

Selon un rapport de Rolling Stone, cette accusation de violence domestique n'est pas le premier délit de Tyga . Lors de la sortie de son clip Make It Nasty en 2011, le rappeur a dû faire face à deux procès distincts intentés par des femmes qui apparaissaient dans la vidéo . Selon le Rolling Stone, deux femmes ont affirmé qu'on leur avait dit qu'il n'y aurait pas de nudité dans la vidéo, mais que sur le plateau, on leur a demandé d'apparaître seins nus et que les promesses selon lesquelles leurs poitrines exposés seraient coupés n'ont pas été tenues .

Dans le deuxième procès intenté à Tyga et à son label Young Money Entertainment, une autre femme a affirmé "avoir reçu de l'alcool, avoir été forcée d'apparaître seins nus devant la caméra et avoir été pelotée par une personne en costume de lapin" pendant le tournage . Son cas a finalement été réglé à l'amiable .