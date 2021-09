Trippie Redd visé par une fusillade

Trippie Redd a été visé par une fusillade, après un concert en début de semaine.

par Team Mouv'

Trippie Redd se produisait à Baltimore ce lundi 6 septembre au soir, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu . Le rappeur sulfureux a été victime d'une tentative de fusillade, tôt dans la matinée du mardi matin, le 7 septembre .

Le bus criblé de balles

Si le rappeur n'a heureusement pas été atteint, c'est son bus de tournée qui n'a pas été épargné . Selon les informations des médias américains, ou encore de Dj Akademiks, aucune blessure n'a été constatée .

Les premiers rapports indiquent que le bus a quitté la salle après le concert avec une dizaine de membres de l'équipe du rappeur à bord . Vers 3h du matin, alors que le bus roulait, un conducteur s'est arrêté à côté du bus et a tiré plusieurs fois avec une arme à feu . Pour l'instant, on ne connaît pas l'auteur de ces tirs, et Trippie Redd n'a pas réagit .

Sinon, dans le reste de son actu, l'artiste a dévoilé son quatrième album Trip At Knight, le 20 août dernier, avec la présence de Drake, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Ski Mask the Slump God, ou encore Juice Wrld et XXXTentacion .